Опубликованы рендеры электрокара Porsche Taycan Exclusive

Свою новинку Porsche собирается презентовать в 2019 году. Taycan станет первым электрокаром в истории компании.

Независимый художник-дизайнер Аксенов Никита изобразил, как, по его мнению, может выглядеть спорткар в эксклюзивной версии. За основу был взят дизайн Mission E. Аксенов изобразил автомобиль в новом цвете, добавил детали из углеродного волокна, обновил колесные диски. Стиль автомобиля очень напоминает 911 Turbo S.

Фары практически не меняли, а вот на решетке радиатора появилось уже целых три воздухозаборника вместо одного. В отличие от оригинальной версии здесь появляются боковые зеркала. Заметны две выхлопные трубы, но тут уже возникают вопросы. Какие тут могут быть выхлопные трубы, если автомобиль полностью электрически? Наверно, автор просто не учел детали.

Что же касается технических характеристик, то на автомобиле будет установлены несколько электрических двигатель. Сумма их мощностей будет составлять 600 лошадиных сил. Благодаря этому до первой «сотни» он сможет разгоняться за 2,9 секунды.