Александр Буйнов поздравил жену с 33-летием совместной жизни

Буйнов порадовал фанатов сложившимся счастливым браком.

Советский и российский певец, актёр и шоумен, Александр Буйнов в честь дня всех влюблённых поздравил жену с праздником. Милое поздравление однозначно припало в сердце третьей жене Буйнова, Алёне Буйновой, однако оставило некоторую загадочность слов исполнителя.

«Тридцать три года на одной кровати…С Днем влюбленных! Не,ну не все гладко было: и взлеты и падения, но всегда помогала любовь! Аленка,трогательная моя (обожаю ее трогать)!» – пишет Буйнов.

Конечно, многих фанатов насмешили некоторые формулировки автора, то, скорее всего, это было сделано именно с этой целью. А вот что не остается незамеченным, так это количество лет, которое определяет Александр, в качестве прожитых с Алёной. 33-летие совместной жизни, естественно, замечательный срок, многие писали, что «так и до золотой свадьбы недалеко».

В браке с Еленой Гутман, продюсером и косметологом, Буйнов находится с 1985 года. Тогда почти не было времени отдохнуть артисту между двумя браками. 33-летие совместной жизни – не шуточное испытание, но, видимо, Буйнов и Алёна счастливы в браке не только прикасаться друг к другу. К тому же, Буйнов заметил, что любовь должна быть не только в виде духовных высоких чувств, как «у Ленина с Крупской», но и в виде тактильных ощущений.