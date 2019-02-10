Минобороны поможет бороться с белыми медведями на Новой Земле

На данный момент из-за нашествия белых медведей на архипелаге Новая Земля введен режим ЧС.

Военное командование Министерства обороны Новоземельского гарнизона вместе с главой округа Новая Земля примут меры по защите жителей поселка Белушья Губа от диких белых медведей.

Для решения вопроса уже создана рабочая группа, в которой находятся представители военного ведомства вместе с Института проблем экологии и эволюции, национального парка «Русская Арктика» и управления Российского природного надзора. Белых медведей нельзя убивать, так как они занесены в Красную книгу.

Изначально принято решение перенести строительство на архипелаге нового мусоросжигательного завода с 2021 на год ранее. Так как белые медведи приходят на свалки вблизи жилых районов в поисках пропитания. Также военные будут оказывать помощь администрации округа Новая Земля в борьбе с нашествием хищных млекопитающих.

Важно отметить, что белые медведи на архипелаге вновь возвращаются к традиционной охоте на тюленей, потому что из-за сильных морозов лед на поверхности океана стал крепким.