На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

09.02.19 правительство Архангельской области ввело ЧС по причине массового нашествия белых медведей. Посёлок Белушья Губа, стал для красно книжных животных посещаемым местом ещё с декабря. Более пятидесяти особей наводят беспорядки на территории посёлка. «Животные настроены агрессивно и даже нападают на людей, забираются в служебные и жилые здания, люди уже бояться выйти из собственного жилья» сообщает представитель властей Александра Минаева.

Власти приняли меры сразу по наступлению ЧС. Территорию постоянно патрулируют, так же оградили места для прогулок с детьми. Однако медведей не пугают свето шумовые сигналы и меры принятые патрульными прогонять зверей с помощью транспорта.

На территорию посёлка направлена группа оперативников, которые по исследованию чрезвычайной ситуации, примут меры по отношению к животным. Если все гуманные методы будут не эффективны, будет проведён отстрел животных