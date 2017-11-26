Москве могут вернуть частные маршрутки

Борис Титов, уполномоченный при президенте РВ по правам предпринимателей, заявил, что он собирается уговорить нынешнего мэры Москвы Сергея Собянина рассмотреть предложение о возвращении в столицу частных маршруток.

В своем выступлении Борис Титов сообщил, что правительство сделало правильно, освободив Москву от частных маршруток, но, возможно, эти действия были выполнены слишком радикально, ведь в столице России достаточно улиц и районов, где государственные общественные транспорты банально не справляются с нагрузкой. Он предлагает вернуть часть частных маршруток, но сделать так, чтобы все они отвечали одному стилистическому оформлению и были окрашены исключительно в желтый цвет.

Борис Титов собирается уговорить мэры Москвы изменить свое решение, об этом он сообщил на недавнем российском инвестиционном форуме, который прошел недавно в Сочи. Ожидается, что в скором времени будет принято окончательное решение по этому вопросу, вполне возможно, что в скором времени в столицу России вернутся некоторые частные маршрутные такси. Правда это может случиться только в ограниченном количестве, исключительно в для тех районов Москвы, где не справляются общественные транспортные средства.