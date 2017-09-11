Вассерман предложил Беру и Друзю пройти тест на полиграфе

«Кто прав? Кто виноват? Детектор лжи рассудит» приводит своё мнение Анатолий Вассерман (известный журналист, публицист и телеведущий).

Причиной скандала было колкое обвинение Ильи Бера в адрес Александра Друзья. Бер обвиняет Друзья в подкупе. Друзь, же с эти обвинением, в корне не согласен. Руководство «Первого канала» отстранило обоих участников нашумевшего скандала. Анатолий Вассерман, в свою очередь полностью поддерживает решение канала.

Более того, публицист выступил с предложением провести проверку «полиграфом» участников этого события в прямом эфире, того же канала где всё и начиналось . «Уж он то точно определить «провинившегося», ну а если и это не поможет в сложившейся ситуации, тогда оставим «это дело» профессиональными следователями» сообщает телеведущий.