Эрнст пообещал не закрывать шоу «Голос.Дети»

Генеральный директор Первого канала сказал, что планируется запуск нового сезона.

Константин Эрнст пообещал, что скандал с накруткой голосов никак не отразится на судьбе детского музыкального конкурса. Телеканал не собирается закрывать шоу. Когда начнется работа над новым сезоном, глава Первого канала не уточнил.

Напомним, скандал с незаслуженной победой дочери Алсу Микеллы Абрамовой разразился после того, как стали известны результаты проверки народного голосования. Компания, специализирующаяся на борьбе с кибератаками Group-IB, выявила факт накрутки голосов в пользу девочки. После этого результаты конкурса были аннулированы.

От скандала выиграли все, кроме дочери Алсу. После аннулирования результатов, Первый канал снял специальный выпуск, где победителями признали всех девятерых участников, в том числе Микеллу. Все ребята получили по миллиону рублей. Несостоявшаяся победительница отдала свой выигрыш благотворительному фонду имени Анжелы Вавиловой.

Кроме того, финалиста шоу «Голос.Дети» Максима Ержана пригласили на британский X-Factor, а в компании Universal Music сообщили, что готовы записать композиции участников конкурса.