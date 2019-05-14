Иосиф Пригожин поделился мнением относительно итогов проверки шоу «Голос. Дети»

16 мая Первый канал объявил о своем решении отменить итоги шестого сезона вокального конкурса «Голос. Дети» и анонсировал трансляцию отдельного специального выпуска 24 мая с участием всех финалистов. До этого дирекция канала попросила компанию Group-IB перепроверить ход голосования. Такую информацию передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе компании, никаких кибератак во время процесса зрительского волеизъявления не было обнаружено. При этом компания выявила массированную автоматизированную отправку SMS — с почти 300 номеров поступило свыше 8000 сообщений в пользу будущей победительницы Микеллы Абрамовой (дочь Алсу).

По словам продюсера Иосифа Пригожина, претензии к SMS беспочвенны. Эти сообщения были оплачены, а, значит, были приняты согласно правилам. Нарушения закона в этом не было.

Тот факт, что Group-IB не опротестовала решение Первого канала отменить итоги проекта, грозит ей потерей репутации. По сути, компания в качестве основания для аннулирования результатов взяла все, что не было запрещено правилами шоу и не нарушало алгоритмов приема SMS и телефонных звонков.



