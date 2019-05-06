Публикации об обращении семьи победительницы «Голос. Дети 6» к правообладателю проекта не соответствуют действительности

В конце минувшего месяца прошел суперфинал популярного телешоу «Голос. Дети 6», триумф в рамках которого праздновала Микелла Абрамова (младшая дочь певицы Алсу). При этом журналисты заподозрили манипуляции с проведением зрительского голосования. В результате директор Алсу выступил с официальным заявлением.

По словам представителя певицы, не следует верить сообщениям СМИ за 12 мая, в которых они утверждали о том, что семья Микеллы Абрамовой обращалась к правообладателю проекта «Голос. Дети 6» — компании Talpa (Нидерланды). В своем заявлении директор Алсу заострил внимание на том, что члены семьи победительницы не связывались ни с Talpa, ни с иными компаниями и лицами, имеющими отношение к организации телешоу. По его словам, эта информация является ложной, представляет собой «фейк-ньюс» с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением.







