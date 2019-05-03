Финалиста шоу «Голос.Дети» Максима Ержана пригласили в британский X-Factor

Финалист шоу «Голос.Дети» Ержан Максим станет участником британского проекта X-Factor. Об этом рассказала мать мальчика, занявшего второе место на российском конкурсе.

Предложение поступило не от организаторов, а от частного лица. По словам женщины, приглашающая сторона готова активно помогать. Сейчас семья Ержана обдумывает предложение, и согласия еще не дала.

Уже известно, что мальчик выступит на премии «Муз ТВ» в июне. Приглашение певец получил лично от гендиректора канала Армана Давлетьярова. Помимо этого, с ним на полтора года заключила контракт компания United.

Напомним, финал шоу «Голос.Дети», который прошел 26 апреля 2019 года, закончился громким скандалом. По итогам голосования, первое место досталось дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой. Больше половины зрителей проекта проголосовали за нее. Пользователей сети возмутил этот факт, многие посчитали победу девочки незаслуженной, а первое место прочили Ержану.