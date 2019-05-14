Система несовершенна. Результаты всех сезонов «Голоса» на Первом могут быть пересмотрены?

Как рассказал генеральный директор Group-IB Илья Сачков, система выбора лучшего участника песенного телепроекта «Голос. Дети» не совершенна по причине существования множества способов ее обхода. Стоит напомнить, что финал конкурса отметился бурным скандалом.

Зрители и эксперты отмечали, что победительнице Микелле Абрамовой (дочь Алсу) удалось набрать аномальное количество голосов — 56,5%. В четверг, 16 мая Первый канал официально сообщил о том, что он аннулирует результаты конкурса, при этом 24 мая в прямом эфире будет показан специальный отдельный выпуск проекта с участием всех финалистов. Об этом проинформировало ТАСС.

Ранее Первый канал обратился к компании Group-IB с просьбой расследовать процесс зрительского голосования. В его ходе был установлен факт вмешательства в процедуру со стороны — массовое использование ботов привело к накрутке голосов за одного из финалистов.