Бизнесмен Ян Абрамов отреагировал на скандал в шоу «Голос» с участием его дочери

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он заявил, что не комментирует произошедшее и считает ерундой информацию о судебном иске против его семьи.

Первый раз за все годы существования шоу на российском телевидении произошел скандал с использованием накрутки голосов. В результате чего победительницей шестого сезона стала дочь известной эстрадной исполнительницы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, набравшая 56 процентов голосов зрителей.

По запросу руководства телеканала, эксперты компании «Group IB» провели расследование и подтвердили нечестную победу девочки, после чего все результаты зрительского голосования в этом сезоне были аннулированы, а победителями были объявлены все финалисты. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что осуждает подобные обманы, но не назвал имена конкретных виновников и заказчиков.

По неподтвержденной информации инсайдеров семья одной из участников этого же сезона Рушаны Валеевой, тем не менее, подала заявление в суд на Абрамовых.

Алсу сообщала в одном из интервью, что муж был в принципе против участия дочери в конкурсе, хотя потом и присутствовал в студии. Ян Абрамов считает, что его детям нужно больше внимания уделять образованию, чем творчеству. Подписчики Алсу в сети «Instagram» предлагают ей и ее семье все же принести извинения за обман и говорят о том, что разочарованы ее отношением к людям.

Во избежание повторения подобной ситуации, исследования компании «Group IB» планируется использовать для усовершенствования механизма подсчета голосов в будущих сезонах «Голоса». Закрывать шоу не планируется.