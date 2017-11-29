Honda анонсировала обновлённый Pilot в России

В ближайшее время в России стартуют продажи обновленного кроссовера Honda Pilot.

Пока конечные стоимости и комплектации не утверждены.

Автомобиль имеет восемь мест, он получил рестайлинг. Однако технические параметры остались нетронутыми — двигатель объемом 3 литра мощностью в 249 л.с. в сочетании с 4WD и автоматической КПП.

Автомобиль снабжен в базовой комплектации светодиодной оптикой, обновленная панель приборов с дисплеем величиной 7 дюймов и цифровой тахометр, новый руль и аудиосистема, которая теперь поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и Wi-Fi. Пятую дверь теперь можно открыть без касания.

Изменения по экстерьеру пришлись на передний бампер, решетку радиатора, хромированные детали по кузову и колесные диски.

В 2018 году в Российской Федерации купили 422 автомобиля Honda Pilot, не взирая на высокую начальную стоимость по сравнению с автомобилями того же класса (от 3,1 млн рублей). Большая часть продаж пришлась на «заряженные» комплектации Premium и Executive стоимостью от 3,5 млн рублей. Таким образом, обновленный кроссовер без сомнений сможет освежить продажи.