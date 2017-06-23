Иномарки занимают 62% российского парка легковых авто

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось чуть более 43,5 млн легковых автомобилей.

Иномарки, представленные в количестве 27 млн единиц, заняли 62% легкового автопарка. Об этом сообщает аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Самыми распространенными иномарками, как отметили аналитики, являются машины японских марок – на них приходится 22% от общего объема легковых автомобилей, что составляет 9,8 млн единиц. Вдвое меньшей «братией» могут похвастаться машины южнокорейских брендов, представленные в количестве 4,9 млн единиц, что эквивалентно примерно каждой девятой легковушке в стране.

Чуть реже в России встречаются автомобили немецких брендов (4,5 млн ед.), их доля составляет около 10%. На американские легковушки у нас приходится 7,5% автопарка, на французские – 5,3%. Также стоит отметить машины чешских (1,9%) и китайских (1,4%) производителей. Другие зарубежные бренды занимают менее 1% российского автопарка.

Лидируют в России, как и прежде, машины отечественных марок. По состоянию на 1 января 2019 года их доля составила 38%, что соответствует примерно 16,5 млн единиц.