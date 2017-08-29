Российский косметический бренд вписывает в состав несуществующие ингредиенты

Специалист-эколог и, по совместительству, пользователь российских средств по уходу за волосами, обнаружил в составе несуществующие в природе ингредиенты, а именно: сахалинский черный кедр и вулканические морошки. В компании опровергли обвинение, объяснив, что это не обман, а уточнение внешности и происхождения растений.

Сахалинский эколог, решив изучить состав бальзама для волос своей супруги, был в недоумении обнаружив в числе ингредиентов вулканическую морошку, горный репейник и черный сахалинский кедр, а также описанный факт сбора растений жителями айны, которых тоже не было обнаружено на Сахалине.

Александра Соловьева – старший научный сотрудник естественнонаучного отдела областного краеведческого музея привела доводы, исключающие существования подобных растений в природе.

Маркетинговые ходы в настоящее время в сфере косметики и не только, поистине поражают своей открытой наглостью и враньем. Такие ингредиенты в составе шампуней и кремов, как «гиалуроновая кислота» и «экстракт жемчуга, шелка, кашемира» и то, что они имеют хоть какое-то воздействие на кожу или волосы, является абсолютно чистым вымыслом, не имеющим никаких научных подтверждений.