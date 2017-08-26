В Хургаду прибыл первый самолет с российскими туристами

14.02.19. В Египет (Хургада) прибыл самолёт с российскими туристами. Это первый самолёт с 2015 года (с момента запрета российскими властями этого рейса). Хитрость в ситуации проявил туроператор «Пегас Туристик» (самолёт полетел не прямым рейсом Москва-Хургада), а «так сказать с промежуточной пересадкой» в Анталии.

В Хургаде, российских туристов встречали что не сказать «торжественно» (вручали гостям по случаю прибытия цветы под церемониальною музыку) Лидирует в продажах билетов (после окончания новогодних праздников) сейчас Египет, после него Арабские Эмираты, третье же место за еврейскими- city турами.

Самыми, актуальными, в предпочтениях проживания у российских туристов в Египте – стали пятизвёздочные отели с (всё включено), с продолжительностью пребывания по туру (10-12 дней).