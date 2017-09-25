Эксперты назвали регионы России с самым высоким качеством жизни

По оценкам экспертов, в рамках исследования агентства РИА Рейтинг по оценке качества жизни россиян, наиболее обеспеченно живут по-прежнему граждане, проживающие на территории Москвы, культурной столицы – Санкт-Петербурга, а также Московской области.

Такой рейтинг проводится уже седьмой раз, по заказу РИА Новости. Оценка происходит по ряду показателей, отражающих условия жизни россиян в различных уголках России.

Как сообщают эксперты, существенных изменений в рейтинге не произошло, особенно это касается первого и последнего десятка городов в списке. Москва и Санкт-Петербург, занимающие лидирующие позиции уже на протяжении многих лет показывают стабильно высокий бал, и как утверждают специалисты, вряд ли изменится в ближайшие годы.

Далее в списке жители Татарстана, Белгородской области, Краснодарского края, Воронежской области и др. Также отметим, что у жителей регионов из последней десятки, ряд показателей и, соответственно, средний бал увеличились, однако по-прежнему отрыв от среднего уровня достаточно значителен.