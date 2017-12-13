Первый пакетный тур «Ямал. Край тысячи оленей» представят в Татарстане

Рейс Казань-Салехард дал толчок к воплощению желания туристов в реальность - легко добираться до «Края тысячи оленей» об это сообщила прессе Зельфира Махмутова(занимая должность генерального директора) ООО «Discover YAMAL».

Презентация Турпакета «Ямал Край тысячи оленей» впервые представят 19.02.19 в Татарстане. Махмутова, детально расскажет, что включает в себя пакетный тур в путешествие к землям бескрайнего севера.

Тур ценой в 20.000 рублей (с человека) включает в себя: перелёт, четыре дня проживания в гостинице, экскурсии по здешним достопримечательностям, знакомство с традициями многочисленных северных народов проживающих на территории округа и, конечно же, долгожданная встреча с северными оленями. Первая группа туристов прибудет в Ямалу уже в первых числах марта.