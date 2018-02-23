Олени в Наре стали нападать на людей

Природный заповедник Нара – это место, где вы можете увидеть диких пятнистых оленей.

Их принято считать священными животными. Кроме того, что они считаются посланниками бога, это охраняемый вид и национальное достояние.

У этих оленей особый стаус, дающий им право свободно гулять по парку Нара и даже по улицам города. И туристы их с удовольствием кормят вкусностями.

Это красивые и милые животные. И, несмотря на доброжелательные отношения между ними и людьми, они все-таки были и остаются дикими животными. Ежегодно отмечаются нанесение травм людям со стороны оленей после обшения с ними. И количество нанесенных травм растет год от года. Среди этих травм достаточно много серьезных, таких как переломы.

Особенно количество нанесенных травм увеличивается в брачный период оленей с сентября по ноябрь. Представители префектуры просят гостей и местных жителей быть осторожным во время общения с животными. Они действительно очень милые, но не стоит подвергать себя лишнему риску.