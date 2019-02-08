Американские ученые предупреждают об опасном заболевании оленей

Эксперты предупреждают, что инфекционное заболевание, смертельное для оленей, распространилось на 24 штата США.

Неофициально его называют «зомби» болезнью оленей. По словам ученых, однажды она сможет поразить и людей.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, хроническая болезнь, или CWD, поразила оленей и лосей в 24 штатах и двух канадских провинциях. И это данные только за январь.

Исследователи подчеркивают, что сложившаяся ситуация опасная, ее трудно контролировать на такой огромной территории. Специалисты предупреждают о возможном заражении людей.

По мнению ученых, вполне вероятно, что случаи заболевания людей, вызванные потреблением зараженного мяса, будут отмечены уже в ближайшие годы. Не исключено, что количество случаев заболевания людей будет значительным, а не единичным событием.

Специалисты сравнивают ситуацию с коровьим бешенством в 1980-х и 1990-х годах в Соединенном Королевстве, когда общественность сомневалась, что оно может распространиться на людей. По данным статистики в 1990-х годах в Великобритании от болезни «коровье бешенство» умерло 156 человек.

По данным исследователей, случаев заболевания CWD у людей пока не зарегистрировано, но исследования показали, что оно может передаваться другим животным, включая приматов.

Для людей поедание зараженного мяса оленя может стать наиболее вероятным способом распространения заболевания.

Оценки показывают, что от 7000 до 15000 животных, инфицированных CWD, съедаются каждый год, и это число может увеличиваться на 20 процентов ежегодно.

Ученые не могут сказать наверняка, что CWD заразит людей, но вероятность очень велика. По мнению специалистов, это как игра в рулетку. CWD - это вид болезни, известный как прионные заболевания или трансмиссивные губчатые энцефалопатии.

Специалисты говорят, что если бы Стивен Кинг мог написать роман об инфекционном заболевании, он бы написал его о прионах. Олени заражаются CWD через загрязненные источники воды и пищу.

Болезнь поражает мозг и спинной мозг оленей через аномальные прионные белки. Клетки собираются и в конечном итоге лопаются, оставляя микроскопические пустые места в мозговом веществе, которые придают ему губчатый вид.

Симптомы заболевания: потеря веса, отсутствие координации, вялость, усиленное выделение слюны, чрезмерная жажда или мочеиспускание, свисающие уши, отсутствие страха перед человеком и агрессия.

Болезнь была впервые выявлена в Колорадо у оленей в зоопарках в конце 1960-х годов и у диких оленей в 1981 году. По данным агентства здравоохранения, CWD может быть распространенным на территории большей, чем 24 штата. Пострадавшие районы, скорее всего, продолжат расширяться. Следы этого заболевания в окружающей природе могут оставаться надолго.