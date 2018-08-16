80 тысяч россиян - поправляет здоровье в Турции

РИА.Новости.21.02.19. «1,5 миллиона иностранных туристов выбирают турецкие курорты в оздоровительных целях, из них всего лишь 80 тысяч россиян» приводит данные Явуз Йылыка (действующий президент оздоровительного туризма Турции).

Турецкие оздоровительные центры «растут в своём разнообразии и профессионализме» с каждым днём всё выше. Исследователи турецких оздоровительных комплексов, полагают что, устойчивые цены и пропаганда «широких возможностей» SPA центров Турции, дадут возможность выйти государству на гораздо более высокий уровень в туристических предпочтениях у россиян.

Передовыми посещаемыми странами в оздоровительных целях у россиян на данный момент, остаются: Прибалтика, Сербия и Болгария.