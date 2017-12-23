Подготовку московских школьников к ЕГЭ прокомментировал Исаак Калина

В десятый раз в Москве проводится акция «ЕГЭ: из года в год!». Ежегодно проект собирает тысячи школьников, которые поучают коллективные и индивидуальные консультации от представителей предметных комиссий ГИА. В этом году консультации виртуально посетили в режиме прямых трансляций также ученики школ Троицкого и Новомосковского районов, а также Зеленограда.

Школьники получили ответы на вопросы, как лучше подготовиться к испытаниям по основным предметам: русскому языку, математике, литературе, истории, обществознанию, химии, физике, иностранным языкам и так далее. Сообщается, что в этом году ЕГЭ предстоит пройти более 60-ти тысячам учеников 11-х классов, аттестация ожидает 90 тысяч девятиклассников. Исаак Калина, глава столичного департамента образования и науки, отметил, что каждая школа Москвы год от года показывает все более высокие результаты экзаменационных выпускных испытаний: «Мы замечаем, что выросло количество ребят, которые на Едином государственном экзамене получают высокий балл». В 2018 году высокие баллы на ЕГЭ получили около 50 тысяч столичных школьников.







