Россияне сократили затраты на одежу и развлечения

Большинство россиян в прошлом году стали меньше тратиться на одежду и сократили расходы на развлечения. Исследование проводили специалисты «Nielsen».

Исходя из результатов исследования 64% респондентов сократили размер своих затрат в отношении одежды и развлечений.

На еде вне дома, начали экономить 50%, а на технике 38% принявших участие в опросе людей. А вот на чём россияне пока не экономят, так это на отпуске, эквивалентный показатель упал всего лишь на 4 процента (с 49-45%).

Актуальными стали лайфхаки, выложенные пользователям в социальной сети «Twitter» с целью привести пример как сэкономить деньги на еде, не доставляя вред организму, а только пользу (иметься ввиду переход на правильное питание).