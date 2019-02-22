Апрельские траты граждан РФ резко пошли на убыль. Впрочем, это является вполне ожидаемым после того, как был массовый всплеск в марте.

В апреле, в сравнении с предыдущим месяцем, россияне сократили свои повседневные расходы почти на 8%. В среднем, по регионам его падение составило 7,7%.

В то же время, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом, то расходы возросли на 6,4%. Таким образом, они превзошли накопленную годовую инфляцию. Её официальный размер оценивается в 5,2%.

Если расходы апреля этого года очистить от инфляционной составляющей, то их размер превышает тот, который наблюдался, как минимум, в предшествовавшем двухлетнем периоде. Выше были лишь показатели 2015 года.

А вот, в сравнении с мартом, номинальные траты, которые производили россияне, снизились почти во всех регионах России. Исключением стал лишь северо-запад, где апрельские затраты граждан возросли на 11,9%. А вот наибольшее падение было зафиксировано на Урале и в Приволжье. Это, соответственно -9,2% и -8,9%.

По отношению к прошлогодним тратам, наибольший рост также на северо-западе (+16%) и в Сибири (+11,3%).

В Москве и Петербурге апрельские траты сократились, в сравнении с мартовскими, на 5,4% и 3,2% соответственно. Однако, и годовой рост там был ниже среднероссийского.

Более всего в расходах себя ограничили группы населения, относящиеся к «низкодоходникам». Там падение составило сразу 8,7% по отношению к марту.

Интересным является тот факт, что эта группа россиян в разрезе года увеличила при этом свои расходы на 9%. То есть этот апрель был для них более «благополучным».

Исследование проводилось в 220 городах России, население которых превышает 10 тысяч человек.