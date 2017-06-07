Пятёрка лучших мест для отдыха мужской компанией

Составляли список сотрудники интернет портала «туту.ру», проверив количество купленных авиабилетов (компанией ни менее троих мужчин) за год.

Лидером отдыха для мужской компании стал посёлок Талакан (Якутия), вторым местом удостоился город Апатиты (Мурманская область), край для любителей походов и рыбалки. Третье место за Петропавловск-Камчатский знаменит своими экстремальными и охотничьими развлечениями. Два последних места остались за Братском (Иркутская область) и Нижнекамском. Узбекистан и Китай тоже в предпочтении отдыха «чисто мужской компанией» у россиян.