Форум московских кадет в пятый раз провели в Кремлевском дворце

В минувшую среду в Москве при участии председателя Мосгордумы А.Шапошникова, градоначальника С.Собянина и руководителя столичного Депобразования И.Калины прошел пятый, юбилейный форум кадетского движения «Честь имею служить Отчизне!». Его участниками стали более пяти тысяч кадет. Такими сведениями поделился портал «Вечерняя Москва».

В своем выступлении И.Калина заявил, что московское образование гордится многими результатами, и развитие кадетского движения является одним из них. В настоящее время в российской столице насчитывается более 16500 кадет. На базе 201 школы открыто свыше пятисот кадетских классов.

По словам И.Калины, классный руководитель играет важную роль в правильном воспитании ребят и формировании у них позитивного отношения к сверстникам и родным. С ним согласился С.Собянин, который вручил благодарности Мэра Москвы ряду педагогов.







