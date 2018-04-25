Московские кадеты приняли участие в параде на Поклонной горе

Участие в параде в честь 73-й годовщины Великой победы 6 мая приняли 15000 столичных кадет. 2500 из них прошли парадным строем по брусчатке Поклонной горы. Они пронесли перед аудиторией флаги России, Москвы, Кадетского движения Москвы, а также копию знамени Победы (оно было вручено столичным кадетам ветеранами ВОВ 19 февраля текущего года). В аудиторию масштабного мероприятия вошли Патриарх Кирилл, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Московского городского Совета ветеранов Владимир Долгих. Об этом рассказал сайт Москва News.

В настоящее время на кадетов учатся 15 тысяч москвичей. 12,5 тысяч проходят обучение в специализированных кадетских классах 168 общеобразовательных школ. Эта возможность была им предоставлена по условиям проекта по развитию предпрофессионального образования. По словам лидера московского Депобразования Исаака Иосифовича Калины, его ведомство рассматривает отчетный проект, как один из важнейших. Добавим, что за последние пять лет финансирование кадетского образования в системе Депобразования города Москвы составило порядка 7,76 млрд. рублей.