Владимир Путин пообещал укреплять обороноспособность России

Президент России Владимир Путин на ежегодном параде Победы на Красной площади Москвы заявил, что страна продолжит укреплять свои вооруженные силы.

Сегодняшний парад знаменовал 74-ю годовщину разгрома нацистской Германии. В нём приняли участие около 13 тыс. военнослужащих и 130 единиц военной техники - от танка Т-34, известного своей эффективностью в годы Второй мировой войны, до громоздких пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет «Ярс».

В своем выступлении Владимир Путин отметил, что в стране делается сейчас и будет делаться дальше всё необходимое для обеспечения высокой боеспособности российских вооруженных сил. Президент также добавил, что Россия всегда будет открыта для сотрудничества со всеми, кто готов противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму.

Напомним, 9 мая торжественные мероприятия и парадные шествия проходят более чем в 400 городах РФ. В крупных городах в парадах также принимает участие боевая техника и авиация.