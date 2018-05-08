Форум московских кадет в пятый раз организуют в Кремлевском дворце

Пятый городской Форум кадетского образования под названием «Честь имею служить Отчизне!» состоится в ближайшую среду на площадке Государственного Кремлевского дворца. Грядущее мероприятие будет посвящено роли классного руководителя кадетского движения в воспитании достойных защитников Отечества. В торжественной части Форума кадет поздравит столичный градоначальник Сергей Собянин.

В Москве реализуется программа развития предпрофессионального образования, в рамках которой в местных школах создано свыше пятисот кадетских классов. По словам главы столичного Депобразования Исаака Калины, благодаря этому московское кадетское движение сейчас насчитывает 16500 человек (а раньше было около 3000). Также кадетские классы решают важную общеобразовательную задачу, что отображается в успехах кадетов, многие из которых впервые победили на олимпиадах (в том числе, ВсОШ), а также продемонстрировали хорошие результаты на ЕГЭ, — рассказал министр.







