Концерт в честь ветеранов ВОВ прошел в Московском Дворце пионеров

В честь 75-летия Сталинградской и Курской битв, а также ветеранов ВОВ в стенах Московского Дворца пионеров был организован памятный концерт. Организаторские функции выполнил Депобразования города Москвы. Для мероприятия был выбран яркий девиз «Этот день мы приближали, как могли…». Его участниками стали ветераны педагогического труда, школьники, коллективы художественной самодеятельности. Об этом рассказывает портал Москва News.

После завершения знакового мероприятия, руководитель московского Депобразования Исаак Калина выступил перед присутствовавшими во Дворец ветеранами. Министр выразил искренние слова благодарности людям, которые так долго хранят память о величайшем подвиге советского народа. Благодаря ветеранам юное поколение воспитывает в себе бесконечное уважение и благодарность к боевым заслугам наших героев. Это позволяет памяти о них жить.