Учёные «объяснили» почему отказ от обеденного перерыва вредит здоровью

Британские учёные провели ряд исследований, и пришли к выводу, что человек, отказывающийся от «обеденного перерыва» страдает бессонницей и чаще подвергается нервному срыву, что в последствии, может привести к так называемому «эмоциональному выгоранию»

Со слов учёных, если взять в пример работников большой компании, то общение сотрудников в неформальной обстановке (во время обеденного перерыва) скрепляет коллектив и даёт разрядиться от накопившейся рабочей рутины. Однако общение во время перерыва, должно быть «живое», а не виртуальное (просиживание в социальных сетях).

Результат исследований «показал», что более чем миллион граждан Англии, готовы сократить свой 30-ный перерыв, только ради того, что бы уходить с работы пораньше или приходить позже).