Рацион питания коренных народов Ямала

В предпочтении питания у коренных народов всё больше: полуфабрикаты, консервы и кондитерские изделия. А вот процент потребления оленины (которой там много в здешних краях) и рыбы резко снизился до 50%.

В связи с этим у каждого третьего жителя Ямала возникли проблемы с ожирением и дважды увеличилось число страдающих гипертонией. Андрей Лобанов (зам. директора Научного центра) выразил своё мнение относительно ситуации: «Оленина, рыба, брусника, морошка, клюква все эти витаминизированные продукты служили спасением для народов Ямала проживающих в экстремальных условиях».

Уменьшения потребления рыбы в рационе жителей в основном связано с установленным запретом на её ловлю, оленина (выращенная крупными хозяйствами), стала товарным продутом и в натуральном хозяйстве почти не используется, отмечает Лобанов. Свежая оленья кровь служит хорошим «энергетически напитком» местным жителям. Пьют её в качестве «витаминизированного коктеля» как взрослые, так и дети.

Рацион питания, играет большую роль, у народов Ямала, ведь именно «он» способен подпитывать организм нужными веществами, что бы безболезненно проживать в Арктических условиях (где к слову зима длится без малого 200 дней, а лютые морозы доходят до 60 градусов).