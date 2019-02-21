Ассортимент вооружения индийских полицейских пополнился «рогаткой»

«Рогатка нужна, для того чтобы отгонять настырных и даже бывает агрессивных обезьян от туристов» сообщили индийские власти ассоциации туроператоров России.

Обезьяны обнаглели не на шутку. Дошло до того, что звери утягивают у туристов еду, гаджеты, сумки, вещи, стали царапать и кусать. Зафиксированы случаи массового нападения обезьян на туристов и даже гибель младенца (покусанного и брошенного животным на крыше одного из домов). Власти уже принимали меры относительно «настырных обезьян», выделив из бюджета (230 тыс. EUR), однако нужного результата это не принесло. В связи с этим власти Индии приняли решении снабдить полицейских рогатками, что они отгоняли зверей от туристов.

От части, путешественники сами создают себе неприятности, подкармливая обезьян. Угощения дарованные путешественниками, имеют свойства заканчиваться, а вот обезьян такое положение дел не устраивает, от того они начинаю свирепеть и нападать на туристов, требуя ещё угощений.