Жители Тюмени активно разбирают заграничные билеты на весну и лето

Весной в предпочтении у тюменцев отдых в Таиланде, Вьетнами и ОАЭ. По данным туристической компании «Weekend» именно на эти курорты жители Тюмени собираются ехать отдыхать уже в марте (бронирование билетов на поездки шли с декабря по январь с вылетом из аэропорта Тюмени)

Но есть желающие отдохнуть и в родных краях. Сочи тоже уже открыт для туристов, и желающих туда отправиться отдохнуть этой весной уже порядком прибавилось. В феврале больше бронируют поездки на лето. Лидером заграничного летнего отдыха в этом году на данный момент остаётся Турция, за ней идут курорты Греции, Испании и Болгарии.