В аэропортах теперь принимают электронный посадочный талон

С 24.02.19 Утверждён закон Минтранса «Включающий в себя использование электронных посадочных талонов, пассажирами, для прохода в зону посадки самолёта в аэропорту».

Пассажиру всего-то стоит предоставить к осмотру работнику аэропорта « свой электронный посадочный билет» через мобильное устройство или планшет и после проверочной процедуры пройти в посадочную зону. Законодательный документ был опубликован ещё 14-ого февраля на сайте правовой информации, а был запущен в действие уже спустя 10-ть дней (то есть сегодня).

В аэропортах Москвы уже сообщили о готовности принимать пассажиров предоставленным им электронным посадочным талонам.