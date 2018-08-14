Недоверие к девочкам в точных науках ведёт к потере их интереса

Девочки чувствуют себя менее способными, чем мальчики, когда дело доходит до достижения целей, которые требуют научных навыков, согласно последнему отчету PISA за 2015 год, представленному отделом по вопросам равенства Министерства образования и профессионального обучения (MEFP).

Такое недоверие, называемое самоэффективностью в науке, характерно для большинства стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития).

По словам психолога Альберта Бандуры, студенты, которые не уверены в себе, рискуют получить худшие результаты в науке, несмотря на свои способности. Эта тенденция отражена в отчете PISA, поскольку в мире мальчики, помимо большей уверенности в себе, достигают лучших результатов, чем девочки в этой области.

Когда детям было пять лет никаких различий не наблюдалось, однако, начиная с шестилетнего возраста, вероятность того, что девочки будут считать, что гениальный человек был их пола, снизилась.

Меньше женщин, чем мужчин, которые хотят посвятить себя информационным и коммуникационным технологиям (0,4% девочек против 4,7% мальчиков). Граньерас подчеркивает, что у девушек отсутствует интерес «не столько к науке в целом, сколько к технологиям». Доказательством этого является то, что в Европе 19,8% девочек рассчитывают заниматься медицинской наукой, а мальчиков всего 6,9%.