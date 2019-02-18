Весной более 115 тыс. россиян могут попасть под сокращение

Об этом сообщило российское интернет-издание «Известия».

Согласно статистике, люди, которые работают в области автомобилестроения, больше всех других групп населения рискуют потерять работу. Данные сведения предоставило Министерство труда, изучив информацию служб занятости. Эти службы составляют списки и таблицу с учетом информации непосредственно от работодателей. Также попасть под сокращение могут финансисты и специалисты транспортной системы.

По большей части весной потерять свою работу могут около 115 тыс. россиян. Это преимущественно жители Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. К основным причинам данных изменений можно отнести реконструкция банков и улучшение их финансового положения, а также высокая конкурентоспособность из-за избытка однородных товаров на рынке.

Согласно законодательству Российской Федерации, работодатель обязан предупредить своих сотрудников о сокращении не раньше, чем за 2 месяца до этого. Также начальство должно предложить специалисту другие свободные должности, которые он сможет занять после увольнения. Если гражданин покидает прежнее место работы, он получает выплату в размере месячной заработной платы.



