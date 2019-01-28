YouTube ограничивает для пользователей все упоминания о Момо

Вирусный образ «женщины-птицы» уже привел к нешуточным последствиям.

Теперь на YouTube не размещаются рекламные ролики о недавнем возрождении Момо-чэлленджа. Ограничиваются даже видео от известных новостных каналов и популярных блогеров.

Несколько новостных каналов загрузили часть контента о Момо, жуткой скульптуре Кейсуке Айсава, которая, как утверждается, способствует психическому расстройству и самобичеванию. Сейчас же эти видео не монетизируются, а в некоторых есть предупреждающие окна, где говорится о нежелательном контенте.

YouTube подтвердил, что любой контент, содержащий Момо, является нарушением главных принципов работы на YouTube – дружественное к рекламодателям отношение. Некоторые видео также имеют предупреждающие окна, которые появляются перед воспроизведением видео, и ссылаются на контент как «неуместный или оскорбительный». Это не новая политика, а правила YouTube.

Момо-чэллендж начинался как городская легенда, придуманная в области страшилок, но стала общемировым явлением в 2018 году. Сначала дети пишут что-то странное в WhatsApp, а затем получают инструкции, как и где причинить себе вред.