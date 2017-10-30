В Госдуме вынесен на рассмотрение законопроект о «Недобросовестных родителях»

Проект подразумевает под собой следующее «Определяться недобросовестность родителей или опекунов будет на основании принятого решения суда, и впоследствии внесения (недобросовестного родителя) в реестр базы данных, поскольку эта «деталь» зачастую упускается из виду, лишенный в прошлом человек (опекунского права) вновь берёт ребенка на опекунство».

«Созданная база данных будет заполнена списком «недобросовестных родителей» после решения суда, и не позволит людям вновь подавать документы на опекунство» сообщила уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Кроме этого, новый документ подвергнет корректировке законопроект о государственном банке по данным о детях, лишённых попечения родителей или опекунов.