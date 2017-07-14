Компания Nissan прекратит производство хэтчбека Versa Note уже в апреле

Одна из самых доступных моделей в линейке японского бренда окончательно потеряла все шансы на продолжение жизненного цикла. По крайней мере, об этом говорят опубликованные планы Nissan на текущий год.

Согласно им, уже в апреле производство компактного хэтчбека будет прекращено окончательно, поскольку Versa Note в данном кузове совершенно не окупается – автолюбители предпочитают надежному, но компактному хэтчбеку большие, семейные внедорожники. При этом седан Versa из оборота не выйдет как минимум до 2020 года, когда устаревающему автомобилю понадобятся существенные обновления по технологической части.

Стоит добавить, что в прошлом году Nissan Versa продался в количестве 75 809 экземпляров, однако большую часть из них составили исключительно седаны, в то время как хэтчбек довольствовался 25 тысячами проданных авто. В целом – неплохо, но эти показатели меркнут на фоне уровня продаж большого и дорогого внедорожника Nissan Rogue. Кроссовер, вместе с его спортивной версией, за один лишь декабрь минувшего года приобрели более 42 000 автолюбителей.