Всемирный Фонд Дикой природы выяснил причину исчезновения редких видов

WWF утверждает, что причиной исчезновения редких видов хищных птиц в дикой природе, является их ловля и продажа коллекционерам.

Похожая ситуация постигла и Российские просторы. А именно: в Камчатском крае полностью исчезли кречеты (семейство соколиные), сапсаны и балобаны (оба из семейства соколиных) которыми был полон Алтай-Саянский регион, также подвергнуты активной ловле. «К сожалению не только «хищные птицы» подвергаются ловле. На грани исчезновения и морские млекопитающие. Так в океанариумы и дельфинарии Китая очень востребованы косатки и белухи. И это далеко не полный список» сообщил пресс службе в своём интервью Владимир Кревер (директор одной их программ WWF).