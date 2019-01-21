Руководство немецкого детсада - против костюмов индейцев на детском карнавале

В Немецком городке Гамбург, руководство одного из дошкольных учреждений, призвало родителей не одевать детей в костюмы индейцев, арабских шейхов, а также прочие костюмы вызывающие ассоциацию с этническими меньшинствами, по случаю предстоящего карнавала.

Данный призыв, со стороны руководства детского сада, объяснили так: «Костюмы с использованием всяческих красок и перьев, могут стать поводом для дискриминации» сообщает местная пресса из интервью с дошкольным руководством.

«Наряды русалок предлагают мальчикам, а девочкам подойдут костюмы пиратов или супергероев» со слов авторов карнавала. Это поможет привить детям, толерантные взгляды с раннего возраста. «А индейцев вовсе то и не было никогда» сообщают авторы мероприятия. Многие политические деятели осудили такие вызывающие высказывания со стороны руководства детсада.