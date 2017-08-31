В детском саду Китая показывали, как правильно разделывать свинью. Кровавое зрелище наблюдало 600 детей.

В китайском городке Эньши провели урок анатомии для детей. На глазах детсадовцев была препарирована свинья.

Директор дошкольного учреждения Сян Гонмао утверждает, что мероприятие было согласовано с родителями детей. Все были предупреждены и проинформированы о предстоящем событии. Демонстрация разделывания свиньи была приурочена к Новому году. В это время многие семьи в Китае традиционно готовят свинину, поэтому большинство самостоятельно режут свиней.

Такой урок, по мнению руководства детского сада, должен «помочь ребятам сформировать основу для их будущей жизни».

Кровавое зрелище было заснято на видео и опубликовано в социальных сетях. Пользователи осудили действия преподавателей. Подобное зрелище может навредить неокрепшей психике детей. Однако нашлись и защитники. Они считают, что подобные мероприятия наоборот закаляют характер.