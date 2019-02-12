Эксперты объявили лучшую шоколадную пасту на российском рынке

Исследователи «Росконтроль» испытали на качество шесть производств шоколадной пасты: «Бурешка», «Шоколадные реки», «То, что надо», «Nutella», «Zentis Nusspli» и «Fine Life».

Шоколадное лакомство каждого производителя подвергли проверке по 70-ти разным критериям. Основными параметрами были: Соответствие норм массовой доли какао в составе продукта, органалептические составляющие, а также сходство маркировочного состава продукта с проверенным после продуктом. Не рекомендуемыми «Росконтролем» в употреблении шоколадные пасты стали: «То что Надо», «Шоколадные реки», а также производитель «Буренка» . В шоколадных пастах было обнаружено масса нарушений.

Без мелких замечаний не осталась и паста марки «Zentis Nusspli». А вот шоколадные изделия производителей «Fine Life» и «Nutella» прошли все нормы качества, и попали в список рекомендуемых к употреблению.