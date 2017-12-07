Санитарные вырубки для Байкальского леса

Представители Министерства природы России разработали санитарную норму, для Байкальского леса. «Санитарные вырубки необходимы, ведь с их помощью мы очистим территорию леса от вредителей (включая жуков короедов)» сообщают в ведомстве.

Интересно то, как будут определять, «кто где» проводил зачистку. Чёрные лесорубы уже поработали в лесах Бурятии, сейчас почти 80% леса криминализировано и переведено в откуп в теневой сектор. В вынесенном постановлении, есть пункты, подразумевающие поправки в законе «о защите Байкала». Если поправки будут задействованы, тогда запрещенные виды деятельности на Байкале станут развиваться. В департаменте уверяют, что будут пристально следить за процессом санитарных работ и не позволят «чёрным лесорубам» добраться до заповедной территории. В свою очередь в министерстве уверены, что проводимые в скором времени работы, принесут только пользу, как местным жителям, так и развитию в здешних местах экотуризма.