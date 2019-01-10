Власти Лигурии вводят запрет на ношение шлепок туристами

В национальном итальянском парке Чинкве-Терре будет вводиться запрет на ношение туристами шлепок.

Как поясняют власти Лигурии запрет обусловлен тем, что ношение такой обуви на скалистой местности часто приводит к угрозе жизни туристам. Часто спасательные службы вынуждены использовать вертолет для спасения людей, что обходится совсем не дешево правительству. Запрет станет действовать с апреля этого года, перед началом туристического сезона в парке, а штраф будет варьироваться от 3700 до 170 тысяч рублей.

С самого начала введения запрета на ношение легкой обуви ограничительные меры будут предоставляться в виде информации туристам о ограничении, а затем уже строгие штрафы, в зависимости от сложности спасения людей соответственными службами.



