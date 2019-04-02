Россия отдаёт дань погибшим подводникам: Найден погибший на боевом задании «Окунь»

Эта советская субмарина вышла в свой последний боевой поход в октябре 1942 года. Из него она не вернулась.

Россия продолжает отдавать дань погибшим подводникам и разыскивать погибшие лодки. В этот раз найден «Окунь», погибший во время боевого задания периода войны. До сих пор не были известны ни место, ни причина его гибели.

Эта подводная лодка относилась на советском Балтфлоте к классу «Щук». На её борту во время последнего похода было 37 краснофлотцев. Не выжил никто. Местом их последнего упокоения вместе со своим кораблём стала акватория острова Большой Тютерс.

Балтийцы были плотно заблокированы в своих бухтах с самого начала войны. Немецкие самолёты и «типа» гражданские суда выставили там огромное количество противолодочных и противокорабельных мин.

Однако, Балтфлот продолжал боевые действия. Иногда удавалось прорываться сквозь невидимые заграждения. Иногда – нет. «Окунь» подорвался именно на противолодочной мине. Она ударила его в правый борт, сделав большую пробоину, повредив и цистерны с топливом.

Щ-302 погибла рядом со Щ-300, которая погибла по той же причине в том же месте, но была обнаружена ранее.

Россия продолжает поиск своих героических подводников, затонувших в территориальных водах. На сегодняшний день среди таких лодок остаётся ненайденной лишь одна. Это М-96. «Малютка», как их называли на флоте. Она до сих пор не обнаружена. Поиск продолжается.