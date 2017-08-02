Остатки USS Hornet обнаружены на дне южной части Тихого океана

Остатки USS Hornet, легендарного авианосца Второй мировой войны, обнаружены на дне южной части Тихого океана

После ожесточенного боя в 1942 году USS Hornet поддался натиску японских пикирующих бомбардировщиков, торпедных самолетов и эсминцев, которые поразили корабль торпедами. Но теперь, после многих лет поисков, охотники за кораблекрушениями, наконец, обнаружили останки шершня на дне южной части Тихого океана.

В январе исследовательское судно Petrel, принадлежащее покойному Полу Аллену, который был соучредителем Microsoft с Биллом Гейтсом, обнаружило обломки вблизи Соломоновых островов под водой на глубине около 17 490 футов (5 330 м).

USS Hornet был одним из самых важных авианосцев во время Второй мировой войны. Он сыграл ключевую роль в апрельском рейде Дулиттла 1942 года против Токио и в битве при Мидуэе в июне 1942 года на Тихоокеанском театре военных действий. Но Шершень встретил свой конец в октябре 1942 года, во время битвы на островах Санта-Крус.

Когда "Шершень" затонул, 140 моряков из команды из почти 2200 человек погибли. Корпус USS Hornet получил повреждения во время последнего боя.

Подводная оперативная группа начала свою охоту за пропавшим авианосцем, изучая официальные журналы и отчеты о действиях девяти других военных кораблей США, которые также сражались в битве на островах Санта-Крус. После сужения области поиска команда из 10 человек использовала глубоководный гидролокатор, который и обнаружил обломки USS Hornet с первой попытки.