Подлые мошенники хотят «нажиться» на жертвах и пострадавших при аварии самолёта «Аэрофлота»

Как пишут СМИ, преступники создают «лжеаккаунты» в социальных сетях и просят скинуть им денег под предлогом - «для пострадавших».

Как заметили в «Комсомольской правде», действуют злоумышленники следующим образом: под постами о трагедии они сообщают про начало «сбора денег для пострадавших», для получения средств они указывают данные «своих личных» онлайн кошельков.

В недавнем времени власти Мурманска сообщили, что выплатят компенсацию семьям погибших при пожаре людей – по одному миллиону рублей, а также пострадавшим пассажирам – по полмиллиона рублей.

Ранее сообщалось, трагедия произошла вчера, 5 мая. В этот день лайнер компании «Аэрофлот» осуществлял регулярный рей Москва-Мурманск. В период посадки самолёт загорелся. Всего на борту пребывало 78 человек. Согласно самым «свежим» сведениям Следственного комитета РФ, в аварии погибли 41 человек. Число выживших людей – 37 (включительно с членами экипажа).

Утверждается, что на момент полёта в лайнер ударила молния, после этого, пропала радиосвязь, и было принято решение - повернуть обратно в Шереметьево.



