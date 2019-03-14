Три четверти россиян считают, что «недобросовестные» чиновники занижают свои доходы

Опрос проводила российская негосударственная исследовательская организация «Левада Центр».

Как оказалось, почти три четверти жителей России считают, что высокопоставленные чиновники, сенаторы и депутаты «скрывают» действительную информацию о своих доходах.

Исходя из предоставленных данных, 37% участников уверены, что «все вышеперечисленные деятели» указывают в декларациях «ничтожно малую» часть своих доходов. Кроме этого, 40% сообщили в том, что в документах говорится только о части состояния, которым владеют высокопоставленные лица. И только 3% респондентов не сомневается в честности чиновников, относительно этого опроса.

В это же время, 40% опрошенных равнодушно относятся к возбуждению уголовных в отношении высокопоставленных лиц. Ещё 34% удовлетворенно этим событием.

Отметим, что опрос проводили в период с 18 по 23 апреля текущего года. Участниками опроса выступили жители 137 населённых пунктов России в возрасте от 18 лет и старше.



